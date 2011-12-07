В Татарстане экс-сотрудница налоговой службы подозревается в получении взятки

Следственными органами СКР по РТ в отношении 23-летней бывшей сотрудницы отдела учета налогоплательщиков МРИ ФНС № 4 по РТ возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки», сообщает СУ СКР по РТ.

По версии следствия, в 2019-2020 г.г. через подставных лиц за вознаграждение девушка выдавала иностранцам свидетельства ИНН. Как выяснилось, на самом деле эти свидетельства должны были выдаваться бесплатно. Следствие полагает, что предприимчивая сотрудница смогла заработать не менее 91 тыс. рублей.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.