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Жительница Зеленодольска ради мести обвинила сожителя в нанесении побоев

Пьяная девушка упала и ударилась о поваленное дерево, а в полученных травмах обвинила сожителя.

В Зеленодольске перед судом предстала 26-летняя девушка, которая признана виновной в совершении заведомо ложного доноса о совершении преступления, сообщает Прокуратура Татарстана.

Как выяснилось, 13 июня прошло года девушка обратилась в полицию с ложным заявлением о том, что ее избил сожитель. Было возбуждено уголовное дело, но во время расследования выяснилось, что на самом деле подсудимая просто решила отомстить мужчине. Телесные повреждения она получила, когда пьяная упала и ударилась в лесопосадке о поваленное дерево.

Суд назначил ей наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

КВ
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