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Татарстанский байкер попал в тяжелую аварию

Водитель мотоцикла серьезно пострадал.

В Набережных Челнах 14 мая на автотрассе М-7, возле 19- го комплекса, произошло ДТП с участием байкера.

Согласно официальным сведениям, при следовании в направлении Сармановского тракта, 23-летний мужчина, управлявший мотоциклом Honda, неправильно выбрал скорость и совершил столкновение с автомобилем Mazda. После этого байкер врезался в машину марки KIA. Последняя заехала на бордюр и выскочила на встречную полосу. Позже выяснилось, что мотоциклист не имеет категории, позволяющей садиться за руль данного транспортного средства. Двухколесная машина была отправлена на штрафную стоянку. Байкер доставлен в медицинское учреждение со множественными травмами. Предотвратить более тяжкие последствия помог мотошлем. Начато административное расследование.

КВ
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