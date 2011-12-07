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Спустя несколько часов криков о помощи из погреба вытащили пожилую женщину, запертую грабителем

Ранее судимый мужчина попытался ограбить пенсионерку на улице Поперечно-Карагандинской, проникнув к ней в дом.

Полицейские Казани арестовали мужчину, попытавшегося ограбить, а затем и запершего свою жертву в погребе. Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Известно, что ранее 38-летний житель Ульяновской области уже был судим и после четырех дней освобождения с исправительной колонии утром 7 июня он попытался ограбить пожилую женщину на улице Поперечно-Карагандинской, проникнув к ней в дом. Получив отказ на требование дать ему деньги, он запер ее в погребе, после чего скрылся.

Спустя несколько часов криков о помощи женщину все-таки услышали и вытащили ее из погреба.

Теперь в отношении преступника вновь заведено уголовное дело.

КВ
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