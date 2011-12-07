Спустя несколько часов криков о помощи из погреба вытащили пожилую женщину, запертую грабителем

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Полицейские Казани арестовали мужчину, попытавшегося ограбить, а затем и запершего свою жертву в погребе. Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.
Известно, что ранее 38-летний житель Ульяновской области уже был судим и после четырех дней освобождения с исправительной колонии утром 7 июня он попытался ограбить пожилую женщину на улице Поперечно-Карагандинской, проникнув к ней в дом. Получив отказ на требование дать ему деньги, он запер ее в погребе, после чего скрылся.
Спустя несколько часов криков о помощи женщину все-таки услышали и вытащили ее из погреба.
Теперь в отношении преступника вновь заведено уголовное дело.