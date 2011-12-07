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В Татарстане пьяный водитель «Лады» потерял управление и въехал в столб

51-летняя пассажирка погибла, еще один пассажир и водитель были госпитализированы.

В Зеленодольском районе Татарстана на трассе М7 пьяный водитель въехал в столб, сообщили в пресс-службе УГИБДД по РТ.

По информации ведомства, 34-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения потерял управление, выехал на полосу встречного движения и въехал в столб.

В результате ДТП на месте скончалась 51-летняя пассажирка, которая была не пристегнута ремнем безопасности. 61-летний пассажир и водитель авто были госпитализированы.

КВ
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