В Татарстане пьяный водитель «Лады» потерял управление и въехал в столб

В Зеленодольском районе Татарстана на трассе М7 пьяный водитель въехал в столб, сообщили в пресс-службе УГИБДД по РТ.

По информации ведомства, 34-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения потерял управление, выехал на полосу встречного движения и въехал в столб.

В результате ДТП на месте скончалась 51-летняя пассажирка, которая была не пристегнута ремнем безопасности. 61-летний пассажир и водитель авто были госпитализированы.