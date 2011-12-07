Жительница Казани перевела мошенникам более 300 тысяч рублей за несуществующую компенсацию

73-летняя жительница столицы РТ обратилась к полицейским с заявлением о хищении у нее денег. Согласно установленным фактам, 20 марта пожилой гражданке позвонила незнакомка, назвавшаяся фининспектором. Звонившая рассказала, что потерпевшей положена компенсация за ранее купленные лекарства в размере 240 тысяч рублей. А затем попросила оплатить страховку и комиссию. Испытав радость при сообщении о нечаянной прибыли, пенсионерка последовала указаниям злоумышленников и и перевела на их счета свыше 312 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, служителям правопорядка удалось выяснить, что связь между потерпевшей и аферистами осуществлялась посредством IP-телефонии. Неизвестным правонарушителям инкриминируется мошенничество.