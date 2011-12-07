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«Орехового вора» поймали с поличным в столице РТ

Мужчина вскрывал киоски и перепродавал товары на рынке в Авиастроительном районе Казани.  

В столице Татарстана поймали с поличным мужчину, воровавшего из ларьков орехи и овощи.

О краже в полицию сообщил владелец торгового павильона в Ново-Савиновском районе города, рассказав о том, что дверь от его киоска вскрыли, а товар украли. Так, на 158 тысяч рублей вынесли овощи, орехи и сухофрукты.

Поймать воришку удалось вовремя попытки скрыться с места преступления. Им оказался 34-летний казанец, который позже признался о том, что похищенное он продал по низкой цене на рынке в Авиастроительном районе.

Теперь в отношении задержанного возбужденно дело по статье 158 УК РФ.

КВ
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