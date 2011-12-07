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В лесу задержали казанца, который из ревности зарезал подругу

50-летний преступник ранее уже был судим.

В лесу задержали прятавшегося казанца, который из ревности зарезал подругу.

Инцидент произошёл на улице Торфяной. Сообщается, что в ходе застолья у пары возник конфликт, после чего мужчина приревновал свою возлюбленную, избил ее и несколько раз ударил ее ножом в шею.

К моменту прибытия патрулировавших росгвардейцев, мужчина уже скрылся. Уточнив приметы преступника, они оправились на его поиски. Прятаться ревнивец решил в лесу, а как только увидел стражей порядка попытался сбежать. Однако его удалось задержать.

Позже выяснилось, что ранее 50-летний казанец ранее уже был судим. Теперь в отношении него вновь возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. 

КВ
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