В лесу задержали казанца, который из ревности зарезал подругу

В лесу задержали прятавшегося казанца, который из ревности зарезал подругу.

Инцидент произошёл на улице Торфяной. Сообщается, что в ходе застолья у пары возник конфликт, после чего мужчина приревновал свою возлюбленную, избил ее и несколько раз ударил ее ножом в шею.

К моменту прибытия патрулировавших росгвардейцев, мужчина уже скрылся. Уточнив приметы преступника, они оправились на его поиски. Прятаться ревнивец решил в лесу, а как только увидел стражей порядка попытался сбежать. Однако его удалось задержать.

Позже выяснилось, что ранее 50-летний казанец ранее уже был судим. Теперь в отношении него вновь возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ.