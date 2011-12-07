По вине подростка, который без прав сел за руль и перевернул авто, пострадали две девочки

В аварии, которую устроил подросток без прав, пострадали две пассажирки: две 14-летние девочки получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в ГИБДД.

Напомним, 13 июля подросток без прав сел за руль автомобиля «ВАЗ 2107» и поехал по улице Привокзальная в сторону Приволжской улицы. На скорости он не справился с управлением и опрокинул автомобиль. С места ДТП подросток скрылся.

Маму подростка, по вине которого перевернулся автомобиль, пригласили для беседы в ПДН. На нее был составлен административный материал по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Сотрудники Госавтоинспекции Казани напоминают родителям, что те несут ответственность за разрешение несовершеннолетним «покататься» на машине. Не секрет, что родители сами иногда обучают детей вождению, а потом доверяют им семейное авто. В Госавтоинспекции призвали родителей ограничить доступ детей к автомобилям и не поощрять их желание сесть за руль без прав.