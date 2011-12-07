Суд отпустил заместителя главного инженера казанской «Ривьеры», где дети отравились хлором

Ново-Савиновский суд Казани не стал избирать меру пресечения 52-летнему заместителю главного инженера ООО «Аквапарк-Сувар» аквапарка «Ривьера» Ильдару Гарипову и отпустил его в зале заседаний. Об этом «Казанским ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.

12 июля в аквапарке «Ривьера» несколько детей отравились парами хлора, при этом один из них — 9-летний мальчик, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По предварительной версии следствия, причина инцидента кроется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей заместителем главного инженера. Именно от отвечал за подготовку воды и должен был контролировать уровень дезинфицирующих средств.

Свою причастность к произошедшему мужчина не признал. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании для Гарипова меры пресечения, однако суд в удовлетворении прошения отказал.