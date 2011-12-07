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Игрок «Рубина» Иван Игнатьев стал участником ДТП

В клубе сообщают, что нападающий не пострадал.

ДТП с участием футболиста ФК «Рубин» Ивана Игнатьева произошло сегодня на ул. Профсоюзная, когда тот ехал на тренировку.

По данным городской Госавтоинспеции, авария случилась сегодня утром. Ее виновницей, по предварительным данным, стала 29-летняя водительница, решившая повернуть, не перестроившись на соответствующую полосу движения.

В сообщении клуба говорится, что Игнатьев не пострадал. Девушка покинула место ДТП на скорой с жалобами на боли в голове.

КВ
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