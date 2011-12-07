Студентку в Казани сбила машина и девушка отлетела на проезжавшее авто

ЧП произошло 15 февраля в Казани около семи часов вечера напротив дома №11 по ул. Даурская. Госавтоинспекция Казани сообщает, что 44-летний водитель на автомобиле «Дэу Нексия» совершил наезд на 18-летнюю студентку, которая решила перейти дорогу в неустановленном месте. От удара девушку отбросило на автомобиль «Ауди А3». В результате происшествия студентка получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей головы и спины, перелом руки.