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В Казани разыскивают стрелявшего ночью мужчину. У пострадавшего открытая рана щеки

Инцидент произошел накануне у дома по улице Космонавтов, 42.

В Казани разыскивают стрелявшего ночью мужчину. У пострадавшего открытая рана щеки, сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Сообщается, что инцидент произошел накануне у дома по улице Космонавтов, 42. Ночью неизвестный мужчина, управляющий белой ВАЗ-2109, выстрелил из травматического пистолета и скрылся. В результате у 37-летнего пострадавшего появилась открытая рана щеки и правого предплечья. По информации врачей, состояние у него сейчас оценивается как стабильное.

Информации по стрелявшему по-прежнему нет. 

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