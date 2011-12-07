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В Казани водитель «Рено» врезался в припаркованный «КАМАЗ» и получил серьезные травмы головы

32-летний водитель на автомобиле «Рено Флюенс» не рассчитал безопасную скорость.

ДТП произошло 15 февраля в 18.20 напротив дома №3 по ул. Халева. Как сообщает Госавтоинспекция Казани, 32-летний водитель на автомобиле «Рено Флюенс» не рассчитал безопасную скорость, из-за чего не справился с управлением и протаранил припаркованный «КАМАЗ» с полуприцепом. В результате происшествия водитель «Рено» получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей головы и лица, а также растяжение связок шейного отдела позвоночника.

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