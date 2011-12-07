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Жительница Казани хотела купить собаку и осталась без денег

Правоохранителям удалось установить личности предполагаемых злоумышленников.

Полицейские раскрыли мошенничество, которое было совершено прошлой осенью. 21 сентября в Казани в полицию обратилась 41-летняя женщина. Она рассказала, что нашла в Интернете объявление о продаже породистой собаки и написала продавцу. После чего внесла предоплату 7 тыс. рублей на счет, указанный автором объявления. О том, что она стала жертвой мошенников, женщина поняла, когда в установленное время продавец не вышел на связь. Естественно, собаку она не получила. 

Правоохранителям удалось установить личности предполагаемых злоумышленников. 27-летняя девушка и 28-летний мужчина были задержаны в одном из поселков Владимирской области. Вину свою они признали, пообещали возместить причиненный ущерб. Полицейские выяснили, что парочка причастна и к ряду других преступлений, жертвами которых стали жители Казани, Красноярского края и Владимирской области, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

КВ
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