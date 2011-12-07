Жительница Казани стала шантажировать парня и лишилась жизни

15 февраля в квартире одного из домов по ул. Коллективной в Казани было обнаружено тело женщины, на вид которой 35-45 лет, с признаками насильственной смерти. Следственными органами СКР по РТ было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в совершении преступления был задержан 26-летний хозяин квартиры, который во всем признался. Как выяснилось, молодой человек познакомился на улице с женщиной и пригласил ее к себе домой. Здесь они устроили застолье, после чего между ними произошла интимная близость. Но после этого новая знакомая стала требовать у парня деньги, угрожая заявить на него в полицию и обвинить в изнасиловании. Тогда мужчина напал на нее с ножом и нанес смертельные ранения.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по РТ.