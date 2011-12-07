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В Казани при пожаре в многоэтажке спасен мужчина

Вечером 15 июня в одной из 9-этажных домов на улице Ломжинской загорелась квартира на 7 этаже. Об этом сообщили очевидцы по единому номеру спасения.

На место происшествия прибыли 3 звена казанского пожарно-спасательного гарнизона – всего 21 человек и 5 единиц техники. К тому времени 10 взрослых жильцов и 3 детей смогли самостоятельно выйти на улицу. На 9 этаже оставался мужчина, которому путь к спасению преградил сильный и едкий дым. Пожарные вывели мужчину, надев на него маску спасаемого. Как выяснилось чуть позже, горели балкон и спальня в квартире на 7 этаже. По предварительному заключению – причина пожара неосторожное обращение с огнем. 

КВ
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