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В Нижнекамске мужчина разгуливал с топором и поджег свою квартиру

Наряд росгвардейцев вызвали обеспокоенные соседи по дому.

Инцидент по улице Химиков в Нижнекамске произошел во время патрулирования росгвардейцев. Вызов поступил от обеспокоенных жильцов дома, которые сообщили о разгуливающем пьяном мужчине с топором.

По приезду наряда Росгвардии, нижнекамца во дворе уже не оказалось. Поднявшись по указанному соседями адресу выяснилось, что дверь он открывать не собирается. Напротив, обезумевший нижнекамец сперва стал выбрасывать из окна вещи, а потом и вовсе поджигать свою квартиру.

После появления дыма на лестничной площадке стражи порядка решили в присутствии его матери, которая живет неподалеку, взломать входную дверь и потушить пожар подручными средствами.

К счастью, 40-летний мужчина не пострадал. Однако сейчас он задержан полицейскими для дальнейшего разбирательства. 

КВ
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