Житель Татарстана упал с 70-метровой высоты в Юрьевских пещерах

Только по счастливой случайности не закончилась трагедией для 23-летнего жителя Лениногорска прогулка по Юрьевским пещерам, что в Камско-Устинском районе. 15 июля в 23.10 на единый номер спасения позвонил очевидец, который рассказал, что из Юрьевских пещер слышен мужской голос. Человек звал на помощь.

На место спасатели вначале добирались на автомашине, после на мотолодке. Уже во втором часу ночи пострадавший был обнаружен. Выяснилось, что упал он с 70-метровой высоты и находится в очень тяжелом состоянии. Фельдшер на месте оказал парню первую медицинскую помощь, затем спасатели подняли его при помощи жестких носилок и отвезли на пристань Камское Устье, где передали бригаде скорой помощи, сообщает пресс-служба МЧС РТ.