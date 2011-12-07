На трассе в Татарстане не пропустили «обочечника» — он отомстил и заблокировал поток

На трассе М7 в Татарстане около Малых Дербышек на видео сняли как легковой автомобиль заблокировал движение транспортного потока. В описании к ролику автор указал, что водитель «обиделся» за то, что его не пускали на полосу с обочины, по которой он объезжал затор.

Автор видео также указал госномера машины и указал, что в салоне машины водитель был один и, следовательно, не мог торопиться в больницу с ребенком или с беременной супругой. Он также нелестно выразился в адрес других водителей, кто совершает такие поступки, и назвал их «обочечниками», которым «плевать на остальных участников движения».

В комментариях к видео большинство пользователей согласилось с позицией автора ролика. Также они напомнили, что обочина не является полосой для движения авто, а когда водитель попытается вклинится в поток, он еще больше усугубит затор.