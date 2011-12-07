Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани арестован бывший начальник исправительной колонии №3

По версии следствия, он получил взятку на сумму свыше 140 тыс. рублей.

Советский суд Казани арестовал до 16 октября бывшего начальника исправительной колонии (ИК) № 3 Александра Мелешенко. Это время он проведет в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, обвиняемый получил взятку в 140 тыс. рублей. Свою вину в суде он не признал и просил у суда меру пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде. По имеющимся данным, на допрос к следователям он пришел сам.

Это уже не первый случай, когда под следствием оказываются руководители ИК № 3. В прошлом году задержали бывшего замначальника колонии Алексея Зворыгина. По версии следствия, он находился в сговоре с поставщиком, который должен был поставить в колонию свиней. Однако животные не соответствовали условиям договора, благодаря чему удалось распилить 3,4 млн рублей. 

КВ
Лента новостей