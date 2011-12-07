В Казани арестован бывший начальник исправительной колонии №3

Советский суд Казани арестовал до 16 октября бывшего начальника исправительной колонии (ИК) № 3 Александра Мелешенко. Это время он проведет в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, обвиняемый получил взятку в 140 тыс. рублей. Свою вину в суде он не признал и просил у суда меру пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде. По имеющимся данным, на допрос к следователям он пришел сам.

Это уже не первый случай, когда под следствием оказываются руководители ИК № 3. В прошлом году задержали бывшего замначальника колонии Алексея Зворыгина. По версии следствия, он находился в сговоре с поставщиком, который должен был поставить в колонию свиней. Однако животные не соответствовали условиям договора, благодаря чему удалось распилить 3,4 млн рублей.