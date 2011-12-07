В Казани рабочий погиб под упавшим бетонным ограждением, второй в больнице

В Казани на улице Автосервисной погиб 61-летний рабочий. Случилось это в то время, когда он и его напарник занимались переносом этих ограждений на территории производства. Об этом сообщили в прокуратуре РТ.

Одно из них оказалось незакрепленно и упало на рабочих. От полученных травм один скончался на месте, а второй был госпитализирован в 7-ю горбольницу.

Представитель прокуратуры Московского района выезжал на место происшествия. Выяснилось, что работы проводились с нарушением техники безопасности. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». Расследование взято на контроль в прокуратуре. Материалы по делу прокуратура направила в следственные органы с требованием об уголовном преследовании виновных должностных лиц.