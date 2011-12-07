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В Татарстане сотрудники троллейбусного депо и «Метроэлектротранса» взяли щенков из приюта

Во всех депо автотранспортных предприятий поставят вольеры для бездомных собак.

В Казани сотрудники троллейбусного депо № 2 и АТП МУП «Метроэлектротранс» взяли из приюта четверых щенят. Теперь животные будут жить на территории предприятий. Об этом сообщил руководитель АТП Халил Усманович.

«Как только подошел к вольеру, сразу заметил щенка, который едет сейчас со мной. Но мы не смогли разлучить его с братом, взяли обоих. Приедем в депо и будем думать, как их назвать» — отметил он.

В трамвайном депо, электродепо и троллейбусном депо № 1 начали устанавливать вольеры для собак. После завершения работ щенки появятся и на этих предприятиях. 

Ранее «Казанские ведомости» писали, что власти Казани выкупят у жильцов аварийного дома квартиры.

КВ
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