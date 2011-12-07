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Нижнекамец, ударивший ножом по лицу приятеля, предстанет перед судом

Инцидент произошел во время распития алкоголя.

В конце 2020 года в Нижнекамске двое мужчин находились в квартире одного из них. Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, оба в это время были в состоянии алкогольного опьянения.

В результате хозяин квартиры - 39-летний мужчина - ударил своего приятеля ножом в щеку, из-за чего пострадавший получил рваные раны щеки и губы.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый признал свою вину частично. Дело готовится для передачи в суд.

КВ
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