Нижнекамец, ударивший ножом по лицу приятеля, предстанет перед судом

В конце 2020 года в Нижнекамске двое мужчин находились в квартире одного из них. Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, оба в это время были в состоянии алкогольного опьянения.

В результате хозяин квартиры - 39-летний мужчина - ударил своего приятеля ножом в щеку, из-за чего пострадавший получил рваные раны щеки и губы.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый признал свою вину частично. Дело готовится для передачи в суд.