Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстанец напал с ножом на 18-летнего пасынка

Он схватил нож и ударил юношу в область грудной клетки.

В Татарстане перед судом предстанет 32-летний житель из поселка Васильево, который ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. На этот раз он обвиняется в покушении на убийство.

Как выяснили правоохранители, вечером 15 февраля прошлого года пьяный мужчина в квартире сожительницы стал ругаться с ее несовершеннолетним сыном. Он схватил нож и ударил юношу в область грудной клетки, однако молодой человек дал отпор, помог ему справиться с отчимом младший брат.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СКР по РТ.

КВ
Лента новостей