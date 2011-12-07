Татарстанец напал с ножом на 18-летнего пасынка

В Татарстане перед судом предстанет 32-летний житель из поселка Васильево, который ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. На этот раз он обвиняется в покушении на убийство.

Как выяснили правоохранители, вечером 15 февраля прошлого года пьяный мужчина в квартире сожительницы стал ругаться с ее несовершеннолетним сыном. Он схватил нож и ударил юношу в область грудной клетки, однако молодой человек дал отпор, помог ему справиться с отчимом младший брат.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СКР по РТ.