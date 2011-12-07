В Казани арестовали мужчину, который убил женщину в ночь на 15 февраля

В Казани на два месяца отправили под стражу 26-летнего Игоря Ягашкина, который убил женщину в ночь на 15 февраля.

По версии следствия, 14 февраля супруга подсудимого и сын уехали в гости к сестре. Мужчина решил сходить в бар, где познакомился с 47-летней женщиной и еще одним мужчиной. После закрытия бара Ягашкин пригласил новых знакомых к себе домой, где они продолжили застолье.

В какой-то момент знакомый уснул, а между подсудимым и женщиной произошла интимная близость. После этого она стала требовать от Ягашкина деньги, угрожая заявить об изнасиловании.

Хозяин квартиры разозлился и начал душить женщину. В какой-то момент его силы закончились, он взял нож и несколько раз ударил ее. После этого Ягашкин разбудил знакомого и попросил помочь избавиться от тела.

Испуганный мужчина предложил подозреваемому сходить в бар, откуда и вызвал полицию.

Свою вину Ягашкин признал и дал признательные показания. Ново-Савиновский суд арестовал злоумышленника до 15 апреля.