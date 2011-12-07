В Казани на ул. Адоратского произошло тройное ДТП

Как сообщает Госавтоинспекция Казани, ДТП произошло 16 февраля в 12.40 напротив дома № 61 по ул. Адоратского. 30-летний водитель на автомобиле «Газель» не выбрал безопасную скорость, не рассчитал дистанцию и врезался в автомобиль «Киа Оптима». От удара автомобиль «Киа» отбросило на автомобиль «ВАЗ», который остановился на проезжей части для совершения поворота налево. В результате аварии 47-летний водитель автомобиля «Киа» получил сотрясение головного мозга.