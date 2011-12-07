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Из-за ДТП с трамваями в Казани временно не работает маршрут №4

Столкновение трамваев произошло сегодня утром напротив ТЦ «Мегга Мебель».

Из-за ДТП с трамваями в Казани временно не функционирует трамвайный маршрут №4. Об этом жителей города предупредили в Комитете по транспорту столицы РТ.

Напомним, столкновение трамваев произошло сегодня утром напротив ТЦ «Мегга Мебель». В ДТП пострадали два водителя и два кондуктора, их госпитализировали в 7-ю горбольницу. Один из водителей находится в тяжелом состоянии.

Также в районе Компрессорного завода произошла авария с участием автобуса и легковушки. На дороге образовалась пробка.

В связи с этим пассажиров и автомобилистов просят выбирать другой маршрут. 

КВ
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