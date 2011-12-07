Казанец украл у родной матери телевизор, чтобы купить спиртное

У 74-летней жительницы Авиастроительного района Казани пропал из квартиры телевизор. С заявлением о краже, пенсионерка обратилась в отдел полиции.

На вопрос правоохранителей, кого она может подозревать в преступлении, женщина заявила, что на такое способен ее 42-летний сын, который проживает с ней, нигде не работает. Перед случившимся он несколько дней дома не был.

На подозреваемого была составлена ориентировка, по которой в ходе патрулирования района, нарядом городского УВО Росгвардии мужчина со схожими приметами был задержан. При проверке документов личность разыскиваемого подтвердилась и позже в полиции он признался, что украл у матери телевизор, который хотел продать, а выручку израсходовать на спиртное.