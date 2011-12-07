В Набережных Челнах девочка наткнулась на штырь в заборе

В Наб. Челнах 8-летняя девочка наткнулась на штырь ограды. Об этом сообщает СУ СКР по РТ.

Чрезвычайное происшествие случилось 13 июня на детской площадке, расположенной на придомовой территории одного из жилых строений по ул. Раскольникова. В данный момент компетентными органами проводится проверка по факту инцидента.

Ребенок получил повреждение брюшной полости. В ходе экспертизы установлено, что здоровью малолетней пострадавшей причинен легкий вред.В ближайшем будущем будет произведена юридическая оценка действиям лиц, несущих ответственность за безопасность на игровой зоне. По итогам разбирательства эксперты примут процессуальное решение.