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Полиция Казани задержала семерых мужчин, промышлявших кражами «под заказ»

Мужчины от 25 до 36 лет воровали товары из спортивных магазинов.

Полиция Казани задержала семерых местных жителей, которые «под заказ» крали вещи из спортивных магазинов, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

В полицию поступила информация о том, что несколько мужчин систематически выносят товары из спортивных магазинов. Правоохранители установили, что семеро жителей Казани «под заказ» набирали конкретные вещи в магазинах, после чего передавали их охранникам, который был с ними в сговоре.

Заниматься кражами злоумышленники начали в январе этого года. За данный период молодые люди продали краденный товар на полмиллиона рублей.

Полиция задержала ранее судимых мужчин от 25 до 36 лет. В ходе обысков, у них были изъяты похищенные товары.

Кроме того, у троих подозреваемых дома нашли 28 кустов растений, похожих на марихуану.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанные  помещены под стражу.

КВ
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