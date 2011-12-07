Полиция Казани задержала семерых мужчин, промышлявших кражами «под заказ»

Полиция Казани задержала семерых местных жителей, которые «под заказ» крали вещи из спортивных магазинов, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

В полицию поступила информация о том, что несколько мужчин систематически выносят товары из спортивных магазинов. Правоохранители установили, что семеро жителей Казани «под заказ» набирали конкретные вещи в магазинах, после чего передавали их охранникам, который был с ними в сговоре.

Заниматься кражами злоумышленники начали в январе этого года. За данный период молодые люди продали краденный товар на полмиллиона рублей.

Полиция задержала ранее судимых мужчин от 25 до 36 лет. В ходе обысков, у них были изъяты похищенные товары.

Кроме того, у троих подозреваемых дома нашли 28 кустов растений, похожих на марихуану.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанные помещены под стражу.