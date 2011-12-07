Во время работы за прилавком продавца-подростка обокрал вооружённый татарстанец.

По сообщению старшего помощника руководителя СУ СК России по РТ Андрея Шептицкого, кража произошла накануне днем в одном из магазинов поселка сел Альметьевского района республики. Как выяснилось, мужчине, стоявшему у прилавка, нужно было срочно отлучиться, поэтому за продавца он оставил свою 14-летнюю дочь.

Так, в то время как отец покинул место работы, в магазин нагрянул вооружённый вор в маске. Испугавшись пистолета, подросток отдала ему все деньги, что были в кассе — 1,6 тыс. рублей, после чего тот скрылся.

Позже преступника все-таки задержали, а в его машине обнаружили маску и пневматический пистолет. Сейчас в отношении 32-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».