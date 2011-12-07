В Челнах пьяный водитель въехал в группу пешеходов

В Набережных Челнах пьяный водитель въехал в группу пешеходов, стоявших на разделительной полосе, сообщают подробности ДТП «Челнинские известия».

Авария произошла 15 августа около 18.30 на пересечении проспектов Чулман и Хусана Туфана.

34-летний водитель «Вольво-S80», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость и наехал на бордюр разделительной полосы. После этого автомобиль наехал на группу пешеходов, снес дорожный знак и въехал в основание рекламной стелы.

В результате происшествия пострадали: 13-летний подросток, 49-летний мужчина и две девушки 28 и 22 лет. Все они были доставлены в БСМП.