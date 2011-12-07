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В Казани экстренно сел авиарейс Омск-Москва из-за женщины, потерявшей сознание

Ей уже оказали квалифицированную помощь в РКБ, сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.

В Казани экстренно сел авиарейс Омск-Москва из-за плохого самочувствия 73-летней пассажирки, сообщил пресс-секретарь Международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин. 

Женщину доставили в РКБ, где врач-терапевт РКБ Нурдида Мадгазина оказала ей квалифицированную помощь, и сейчас женщина в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба РКБ. 

Как выяснилось, в полете женщина потеряла сознание. Для нее это был первый полет на самолете. 

Ранее сообщалось, что Боинг-737 авиакомпании «Победа» рейса Санкт-Петербург — Казань совершил аварийную посадку в связи проблемой пневматики самолета. Инцидент произошел 11 сентября. Транспортная прокуратура РТ проводит проверку о соблюдении безопасности полетов из-за с аварийной посадкой самолета в аэропорту Казани. 

КВ
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