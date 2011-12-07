В Татарстане возбудили уголовное дело из-за избиения фельдшера скорой помощи

Следственный комитет РТ возбудил уголовное дело на неустановленное лицо по статье «Побои» за избиение фельдшера скорой помощи. Об этом сообщил Старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, неустановленное лицо из хулиганских побуждений нанесло побои 56-летнему фельдшеру скорой помощи.

Прокуратура Республики Татарстан взяла на контроль расследование уголовного дела по факту нанесения побоев. Расследование дела продолжается.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Авиастроительном районе Казани произошло нападение на машину скорой помощи.