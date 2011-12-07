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Четыре татарстанца похитили ядохимикаты почти на 2 млн рублей

Суд им назначил условное наказание – 3,5 года лишения свободы.

В Татарстане четверо местных жителей предстали перед судом за кражу в особо крупном размере. Как выяснилось, 29 августа прошлого года фигуранты дела проникли в складское помещение ООО «Волга-Селект», расположенное на окраине села Кривоозерки, откуда похитили 52 емкости с ядохимикатами. Часть похищенного они успели перевезти в Ульяновскую область, остальное спрятали в лесопосадке возле села. Емкости были найдены и изъяты сотрудниками полиции. Общая сумма ущерба составила более 1,9 млн рублей.

Суд им назначил условное наказание – 3,5 года лишения свободы, сообщает Прокуратура Татарстана.

КВ
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