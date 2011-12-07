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Казанские полицейские раскрыли кражу денег у иностранного гражданина

Оперативники в короткие сроки установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его.

16 февраля сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Вишневский» в Зеленодольске по «горячим следам» задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в краже денег у иностранца.

15 февраля 20-летний студент, проживающий в одном из казанских хостелов, сообщил в полицию, что кто-то похитил из его барсетки 1 тыс. долларов и 2900 рублей. Сумма причиненного ущерба превысила 78 тыс. рублей.

Оперативники в короткие сроки установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его. Мужчина вернул часть похищенных денег, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

КВ
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