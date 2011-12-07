Татарстанец натравил алабая на сотрудницу полиции, прибывшую по вызову

Следственными органами СКР по РТ в отношении 32-летнего ранее привлекавшегося к уголовной ответственности жителя Мензелинска возбуждено уголовное дело.

15 февраля этого года супруга подозреваемого обратилась в полицию и сообщила, что пьяный муж ведет себя агрессивно, а в доме находятся трое маленьких детей. Прибывшие по вызову двое сотрудников полиции предложили подозреваемому дать пояснения, но тот проигнорировал их требования. Пока полицейские ждали подкрепление, мужчина выпустил из вольера собаку породы алабай, и стал травить на правоохранителей. Собака напала на 32-летнюю сотрудницу полиции и покусала. Супруга подозреваемого смогла оттащить собаку и запереть ее в вольере. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по РТ.