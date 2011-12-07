В Казани полиция разыскивает пропавшего мужчину

В отдел полиции «Авиастроительный» обратилась жительница Казани. Она заявила, что ее муж — Валеев Артур Эрнестович, 06.09.1987 г. р. ушел из дома около 11 часов вечера 31 января и пропал. Мужчина был одет в серую олимпийку, темно-синие джинсы, зимние коричневые ботинки. Он взял с собой паспорт.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани, пропавший мужчина объявлен в федеральный розыск. Правоохранители просят сообщить информацию о местонахождении Артура Валеева по телефонам: 2214503 (дежурная часть ОП «Авиастроительный») и 89061110491 (отдел уголовного розыска).