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В Казани столкнулись два троллейбуса: пострадали пассажиры

ДТП произошло апротив дома №109 по ул. Ю.Фучика.

В Казани столкнулись два троллейбуса: пострадали пассажиры. ДТП произошло 17 февраля в 11 часов утра напротив дома №109 по ул. Ю.Фучика. Как сообщает Госавтоинспекция Казани, 39-летний водитель троллейбуса маршрута №12, по предварительным данным, не рассчитал безопасную дистанцию и врезался в троллейбус маршрута №9, за рулем которого находился 42-летний водитель.

В результате ДТП в первом троллейбусе: 54-летняя женщина получила перелом позвоночника, 64-летняя пенсионерка получила ушибленную рану левой голени.

Во втором троллейбусе 68-летняя пассажирка получила ушиб грудной клетки, грудного отдела позвоночника и поясничного отдела.

КВ
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