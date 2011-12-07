В Казани столкнулись два троллейбуса: пострадали пассажиры. ДТП произошло 17 февраля в 11 часов утра напротив дома №109 по ул. Ю.Фучика. Как сообщает Госавтоинспекция Казани, 39-летний водитель троллейбуса маршрута №12, по предварительным данным, не рассчитал безопасную дистанцию и врезался в троллейбус маршрута №9, за рулем которого находился 42-летний водитель.

В результате ДТП в первом троллейбусе: 54-летняя женщина получила перелом позвоночника, 64-летняя пенсионерка получила ушибленную рану левой голени.

Во втором троллейбусе 68-летняя пассажирка получила ушиб грудной клетки, грудного отдела позвоночника и поясничного отдела.