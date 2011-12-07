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Жительница Татарстана подозревается в истязании малолетнего ребенка

На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

В Татарстане расследуется дело в отношении 33-летней жительницы Зеленодольска, которая подозревается в истязании и угрозе убийством ребенка. По версии следствия, женщина, после употребления алкоголя, без какого-либо повода постоянно избивала своего 11-летнего сына. Также она обещала его убить. За ребенка заступились соседи. Услышав крики мальчика, они сообщили об этом бывшему супругу женщины. Его родители вместе с сотрудниками полиции забрали пострадавшего ребенка и его младшего брата.

Как сообщает СУ СКР по РТ, на данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

КВ
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