Жительница Татарстана подозревается в истязании малолетнего ребенка

В Татарстане расследуется дело в отношении 33-летней жительницы Зеленодольска, которая подозревается в истязании и угрозе убийством ребенка. По версии следствия, женщина, после употребления алкоголя, без какого-либо повода постоянно избивала своего 11-летнего сына. Также она обещала его убить. За ребенка заступились соседи. Услышав крики мальчика, они сообщили об этом бывшему супругу женщины. Его родители вместе с сотрудниками полиции забрали пострадавшего ребенка и его младшего брата.

Как сообщает СУ СКР по РТ, на данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.