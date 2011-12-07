Спасатели Татарстана помогли жителю Зеленодольска, провалившемуся в подвал

Сотрудники МЧС помогли жителю Зеленодольска, упавшему в подвал жилой пятиэтажки. Об этом передает ГУ МЧС России по РТ.

Вызвали спасателей к жилому дому по улице Рогачева накануне. По приезду сотрудников МЧС выяснилось, что провалился мужчина в подвал пятиэтажки, после чего потерял сознание. А поскольку выбраться самостоятельно он не мог, его подняли с помощью носилок. Теперь пострадавшего передали медикам. В результате падения у него случился перелом костей таза.