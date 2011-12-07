В Казани бухгалтер ЖСК перевела более 3 млн рублей из денег жильцов на свой счет

В Казани бухгалтер ЖСК «Казанка-15» перевела более 3 млн рублей из денег жильцов на личный счет, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Как выяснило ведомство, с июля 2019 года по май 2020 года женщина похитила со счетов ЖСК около 3,4 млн рублей, которые должны были пойти на капремонт.

Женщина сначала переводила деньги на личный банковский счет, а потом часть похищенных средств переводила в криптовалюту через оффшорную платежную платформу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате. Свою вину злоумышленница полностью признала.