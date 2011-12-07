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В Татарстане на трассе М7 загорелась фура

Отрезок трассы после Елабуги после дорожно-транспортного происшествия перекрыли.

В Татарстане из-за загоревшейся фуры перекрыли трассу Набережные Челны — Мамадыш. Очевидцы распространили сообщение об аварии в соцсетях.

Отмечается, что перекрыт участок дороги М7 после Елабуги в сторону Казани. Пострадавшие не выявлены.


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