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Под Казанью кошка взяла в заложники целую семью

Спасателям удалось поймать кота и завернуть его в ткань.

Этой ночью в поселке Залесный домашняя кошка захватила в заложники своих хозяев и их детей – 2-х и 4-х лет. Озверевшее животное кидалось на людей, норовя расцарапать любого, кто попадется ей на пути. Хозяева позвонили на единую службу 112.

Спасателям удалось поймать кота и завернуть его в ткань. Затем нарушителя спокойствия поместили на балкон, предварительно поставив ему кормушку и лоток. Дальнейшей судьбой хвостатого агрессора займутся его владельцы. Несомненно, без визита к ветеринару в этом случае не обойтись. 

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