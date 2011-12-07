Под Казанью кошка взяла в заложники целую семью

Этой ночью в поселке Залесный домашняя кошка захватила в заложники своих хозяев и их детей – 2-х и 4-х лет. Озверевшее животное кидалось на людей, норовя расцарапать любого, кто попадется ей на пути. Хозяева позвонили на единую службу 112.

Спасателям удалось поймать кота и завернуть его в ткань. Затем нарушителя спокойствия поместили на балкон, предварительно поставив ему кормушку и лоток. Дальнейшей судьбой хвостатого агрессора займутся его владельцы. Несомненно, без визита к ветеринару в этом случае не обойтись.