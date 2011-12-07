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В Челнах обнаружили тело женщины после жалоб ее соседей на затопление

Около месяца 50-летняя хозяйка квартиры пролежала мертвой.  

В Челнах обнаружили тело женщины после жалоб ее соседей на затопление.

О ситуации стало известно, когда в одном из домов автограда жители нижних этажей начали жаловаться на потоп из верхней квартиры. Тогда ее хозяйку соседи не видели уже долгое время.

Посовещавшись, дабы разрешить проблему челнинцы вызвали полицию и приняли решение о вскрытии двери. После на кухне квартиры обнаружили тело 50-летней хозяйки. Предполагается, что она пролежала мертвой около месяца. 

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