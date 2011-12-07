В Зеленодольске из горящего дома спасли 10 человек

В Зеленодольске на пожаре в многоэтажке спасли десять человек, из которых двое — дети. О произошедшем рассказали в ГУ МЧС России по РТ.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило 19 января в 12.41. Горела квартира в многоэтажке на ул. Королева. Из-за сильного задымления жители верхних этажей не могли эвакуироваться.

Прибывшие пожарные помогли выбраться на воздух десяти жильцам при помощи дыхательных устройств капюшонного типа.

Огонь был потушен быстро. Площадь возгорания составила семь квадратных метров. Предварительная причина пожара — непотушенная сигарета. Из горящей квартиры был эвакуирован пьяный жилец. Его на «скорой» доставили в больницу.