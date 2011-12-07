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В Казани водитель «Тойота Ланд Крузер Прадо» сбил студента на Пушкина и скрылся

Пострадавший студент получил ушибы рук.

В Казани водитель «Тойота Ланд Крузер Прадо» сбил студента на Пушкина и скрылся. ДТП произошло 18 февраля около 8 часов утра на пересечении улиц Пушкина и Большая Красная.

Как сообщает Госавтоинспекция Казани, водитель автомобиля «Тойота Ланд Крузер Прадо», по предварительным данным, не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил 17-летнего студента. Водитель автомобиля, нарушив правила дорожного движения, с места происшествия скрылся. Пострадавший студент получил ушибы рук.

 

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