В Казани водитель «Тойота Ланд Крузер Прадо» сбил студента на Пушкина и скрылся. ДТП произошло 18 февраля около 8 часов утра на пересечении улиц Пушкина и Большая Красная.

Как сообщает Госавтоинспекция Казани, водитель автомобиля «Тойота Ланд Крузер Прадо», по предварительным данным, не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил 17-летнего студента. Водитель автомобиля, нарушив правила дорожного движения, с места происшествия скрылся. Пострадавший студент получил ушибы рук.