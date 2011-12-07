Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Водитель на казанской дороге устроила ДТП с пострадавшими

21-летняя пассажирка автомобиля «Фольксваген» получила ушиб и ссадины мягких тканей лба.

ДТП произошло в Казани 18 февраля в 10.27 на перекрестке улиц Карагандинская и Беломорская. Как сообщает Госавтоинспекция Казани, 30-летняя автоледи за рулем автомобиля «Ауди Q3» не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем «Фольксваген Поло» под управлением 23-летнего водителя. В результате аварии женщина-водитель получила ушиб головы, водитель автомобиля «Фольксваген» получил ушиб ноги, 21-летняя пассажирка автомобиля «Фольксваген» получила ушиб и ссадины мягких тканей лба.

КВ
Лента новостей