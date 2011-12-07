Казанская пенсионерка перевела мошенникам 140 тысяч рублей

15 апреля в отдел полиции «Зареченский» обратилась 57-летняя жительница Казани, которая пострадала от действий мошенников, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Казани.

Как выяснилось, в 11 часов дня пенсионерке позвонил мужчина и представился специалистом кредитного отделения банка. Он сообщил, что с карты женщины кто-то пытается списать деньги и необходимо установить «защиту». Незнакомец попросил продиктовать код, который придет СМС-сообщением. Женщина сделала все, как сказали. В итоге, пенсионерка перевела в общей сумме мошенникам 142 тыс. рублей. Когда женщина увидела в одном из СМС-сообщений, что перевод производится на счет иного банка, не стала диктовать код звонившему. А когда поняла, что связалась с мошенниками, обратилась в полицию.